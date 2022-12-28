Россиянам назвали суточную норму потребления мандаринов

Суточную норму потребления мандаринов назвала россиянам врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой». Для взрослого человека это не более четырех плодов.

«Если же за один присест употребить не менее десяти плодов, то даже у здорового человека это может спровоцировать негативную реакцию организма в виде тошноты или аллергии», — предупредила врач. А аллергикам и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта мандарины вообще противопоказаны. Детям можно есть не более двух фруктов за раз, предупредила Соломатина.

Ранее допустимое количество мандаринов в дневном рационе назвал врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов. «Норма мандаринов для взрослого человека — 5-6 штук в день», — заявил он.