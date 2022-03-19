В России появилась новая вакцина от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

В пятницу, 18 марта, Минздрав РФ зарегистрировал разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России вакцину от коронавируса «Конвасэл».

Согласно имеющейся информации, «Конвасэл» — это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Ее срок годности составляет шесть месяцев при температуре от двух до восьми градусов в защищенном от света месте.

Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы — 0,5 миллилитра. Новая вакцина не вызывает аллергию и хорошо переносится человеком.

Ранее вирусолог спрогнозировал срок нового всплеска COVID-19.