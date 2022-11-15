Убийца вора в законе получил такой же титул и попал под новое уголовное дело

Уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») возбуждено в отношении 40-летнего мужчины, отбывающего срок за убийство десятилетней давности, передает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«Дело возбуждено в отношении отбывающего наказание осужденного. Ему будет предъявлено обвинение после этапирования в Москву из колонии в Воронежской области», — сообщила «Мосленте» старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, звание «вор в законе» осужденный получил после убийства десятилетней давности вблизи улицы Пресненский вал в городе Москве. За это он был приговорен к 19 годам заключения.

Как сообщил «Мосленте» источник в правоохранительных органах региона, уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Азербайджана Хаджибаба Талыбханлы (Хаджи Бейлаганский). 12 апреля 2012 года он расстрелял Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился вор в законе Ильгар Джабраилов. Криминальный авторитет погиб на месте, его спутница получила тяжелые ранения.

Произошедшее стало одним из этапов войны группировок воров в законе Аслана Усояна (Дед Хасан, убит 16 января 2013 года в Москве) и Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский, убит 18 августа 2016 года в Стамбуле) за передел сфер влияния на овощных рынках столицы. Джабраилов контролировал их от имени Усояна. За устранение этого «смотрящего» Хаджи Бейлаганский и получил «воровскую корону», сообщил источник.

Ранее срок в 12 лет лишения свободы за свой криминальный статус получил в Подмосковье вор в законе Георгий Кипиани, он же Давид Панчвидзе по кличке Панчо.