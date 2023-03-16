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15:54, 16 марта 2023
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В отношении блогеров Чекалиных возбудили новое уголовное дело

Обвиняемых в уклонении от налогов блогеров Чекалиных заподозрили в отмывании денег.

В отношении блогеров Чекалиных возбудили новое уголовное дело
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Новое уголовное дело возбудили в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных, сообщает Главное следственное управление СК России по столице. Их подозрквают в легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, звезды сети в апреле 2021 года «отмыли» более 130 миллионов рублей, приобретя на них иностранную валюту. Так они смогли замаскировать связь легализованных денег с источником их происхождения.

Проверка в отношении Чекалиных продолжается, сообщили в СК.

Ранее стало известно, что имущество и счета блогеров и их родственников оказались под арестом. Среди активов — недвижимость, автомобили и многое другое.

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