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14:49, 16 марта 2023
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Имущество и счета блогера Лерчек оказались под арестом

Mash: суд наложил арест на имущество и счета блогера Валерии Чекалиной и ее родных.

Имущество и счета блогера Лерчек оказались под арестом
Кадр: @ler_chek

Имущество и счета блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее родных оказались под арестом, сообщает Telegram-канал Mash. Среди активов — недвижимость, автомобили и средства фирмы «Би ФИТ», принадлежащей Чекалиной и ее мужу Артему.

По данным Mash, после наложенного судом ареста Лерчек пришлось открыть счет в «Газпромбанке» для получения прибыли от продажи марафонов. С помощью этих средств она намерена погасить недоимку.

Ранее Чекалину и ее мужа обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей. Уголовное дело расследуется по нескольким статьям УК России. При обысках в доме четы нашли восемь слитков чистого золота 999-й пробы, паспорт США и около десяти паспортов РФ.

После инцидента супруги записали видео с объяснениями. Чекалин заявил, что у пяти членов их семьи имеется по два загранпаспорта, а драгоценный металл им выдали в банке после заморозки денег.

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