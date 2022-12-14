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22:44, 14 декабря 2022
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Россияне признались в отсутствии новогоднего настроения

Россияне признались в отсутствии новогоднего настроения
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

О наличии новогоднего настроения сообщили только 27 процентов россиян в опросе мобильного приложения «Город» и финансового маркетплейса «Сравни». Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий».

41 процент респондентов признались в отсутствии праздничного настроения, еще 32 процента затруднились с ответом. Чаще всего россияне начинают готовиться к Новому году со второй половины декабря. 23 процента сообщили, что собираются делать это в последний момент. 19 процентов опрошенных готовятся к празднику с начала зимы, 14 — уже с ноября.

74 процента россиян собираются встретить Новый год дома с родными, 14 — в гостях. Четыре процента уедут отмечать праздник за город, три процента планируют посещение городской елки. Путешествовать по России и за рубежом будут лишь два процента опрошенных, и только один процент респондентов на Новый год отправится в ресторан или кафе.

Традиция украшать дом на праздники остается неизменной: большинство россиян планируют ставить дома елку (59 процентов). Четверть опрошенных декорируют жилье гирляндами, 13 процентов вырежут снежинки из бумаги, три процента респондентов украсят дом свечами.

Ранее россияне раскрыли траты на новогодние подарки. Большинство рассчитывает потратить на праздничные презенты до пяти тысяч рублей.

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