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16:31, 05 декабря 2022
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Россияне раскрыли траты на новогодние подарки

Россияне раскрыли траты на новогодние подарки
Фото: freestocks / Unsplash

Свои траты на новогодние подарки раскрыли россияне в опросе сервиса для покупок «Яндекс Маркет», передает «Лента.ру».

«Большинство россиян (30 процентов) рассчитывает потратить на подарки до пяти тысяч рублей, чуть меньше граждан (28 процентов) отложили на презенты до трех тысяч рублей, а каждый четвертый и десятый — до 10 и 15 тысяч рублей соответственно. При этом только шесть процентов респондентов отложили на новогодний шопинг около 20 тысяч рублей», — сообщается в результатах исследования.

Уточняется, что самым желанными подарком на Новый год россияне назвали деньги. Также респонденты рассчитывают получить электронику, косметику, парфюмерию, кондитерские изделия, алкоголь, одежду и украшения.

Ранее россияне назвали топ самых бесполезных подарков на праздники. На вершине антирейтинга — «безвкусные пылесборники», то есть вазы, статуэтки и шкатулки.

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