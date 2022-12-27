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06:28, 27 декабря 2022
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Россияне назвали самые новогодние книги

Россияне назвали самые новогодние книги
Фото: Unsplash

Самые новогодние книги назвали россияне в опросе сервисов «ЛитРес» и «Ростелеком Книги». Результаты исследования публикует радиостанция [«Говорит Москва»](https://govoritmoskva.ru/news/346041 (https://govoritmoskva.ru/news/346041/).

В топ-3 праздничных произведений, по мнению россиян, вошли произведения «Щелкунчик и Мышиный король» сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана и «Двенадцать месяцев» поэта Самуила Маршака, а также повесть «Ночь перед Рождеством» прозаика Николая Гоголя. В пятерку также попали сага писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере и повесть Эдуарда Успенского «Зима в Простоквашино».

В десятку рейтинга респонденты включили сказки «Снежная королева» датчанина Ганса Христиана Андерсена, «Золушка» француза Шарля Перро и «Снегурочка» русского драматурга Александра Островского, новеллу «Дары волхвов» американца О. Генри, рассказ «Рождественская песнь в прозе» англичанина Чарльза Диккенса и цикл «Хроники Нарнии» британского профессора Клайва Стейплза Льюиса.

Ранее россияне поделились планами на новогоднюю ночь. Выяснилось, что 69 процентов респондентов собираются отметить праздник дома в кругу семьи и близких.

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