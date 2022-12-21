Люди
04:18, 21 декабря 2022
1 мин.

Россияне поделились планами на новогоднюю ночь

Россияне поделились планами на новогоднюю ночь
Фото: Unsplash

Планами на новогоднюю ночь поделились россияне во время опроса сервиса «Работа.ру», результаты исследования оказались в распоряжении Life. Выяснилось, что 69 респондентов собираются отметить праздник дома в кругу семьи и близких.

Еще 13 процентов планируют встретить Новый год в компании друзей, а пять процентов проведут первую ночь 2023-го на работе. 11 процентов пока не определились с планами на праздник.

72 респондента считают лучшим вариантом встречи Нового года в кругу близких, 16 процентов — в путешествии, 14 процентов — на вечеринке с друзьями. 10 процентов опрошенных вовсе не отмечают Новый год. Встретить праздник на работе и в центре города предпочитают четыре и три процента соответственно.

Ранее стал известен средний бюджет москвичей на празднование Нового года. Он составит 17 500 рублей на одного человека без учета подарков.

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