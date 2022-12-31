Кинолог перечислил правила подготовки собаки к новогодним салютам

Правила подготовки собаки к новогодним салютам перечислил «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он уточнил, что по статистике именно в новогоднюю ночь теряется самое большое количество собак.

«Резкие громкие звуки — большой стресс для любой собаки, вне зависимости от ее характера и воспитания. У собаки более чувствительные к децибелам барабанные перепонки, поэтому даже несильный хлопок может очень сильно напугать животное. Это чревато не просто испугом, а дальнейшими проблемами с поведением питомца», — предупредил он.

В первую очередь Голубев рекомендует выгулять собаку перед тем, как на улице начинают пускать салюты и петарды. Кроме того, специалист советует перед прогулкой тщательно проверить амуницию: поводок и ошейник, карабины. Хозяин должен быть уверен, что при резком рывке собака не вырвется и не убежит.

«Не забудьте повесить на ошейник "адресник". Если питомец потерялся, хозяина будет проще найти. Внимательно наблюдайте за собакой и не отпускайте с поводка, даже если раньше питомец спокойно гулял без него», — уточнил эксперт.

В случае если рядом взорвалась петарда и напугала собаку, следует начать громко и уверено с ней говорить, называя ее кличку, опустится на ее уровень и предложить убежище, если она пытается спрятаться. Не нужно жалеть питомца, сразу брать на руки или кормить лакомствами в этот момент: это только закрепит такое поведение. Как только собака успокоится, постепенно возвращайтесь к дому и завершайте прогулку, объяснил Голубев.

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