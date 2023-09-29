Кадыров назвал место для строительства новой мечети в Москве

О планах по строительству новой мечети в Москве в районе Южное Бутово сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово. Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих», — написал Кадыров.

Он пояснил, что сейчас в столице живет более трех миллионов мусульман, и в строительстве нового религиозного объекта есть острая необходимость. По его словам, в праздничные дни в действующих в городе мечетях не хватает места и мусульманам приходится молиться на улице.

Глава Чечни признался, что был очень рад, когда Путин поддержал идею строительства новой мечети.

Ранее обстановка у Московской соборной мечети на Курбан-байрам попала на видео.