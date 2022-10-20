Люди
12:18, 20 октября 2022
1 мин.

В сети появился мультфильм о новых героях светской Москвы

В сети появился мультфильм о новых героях светской Москвы
Изображение: комикс «Пес с Чистых. Путь к мечте»

О появившемся в сети мультфильме о новых героях светской Москвы «Мосленте» рассказал его создатель Михаил Домбровский. Прототипами главных персонажей истории под названием «Пес с Чистых. Путь к мечте» стали старший сын автора и его питомец по кличке Фрэнк.

«В комиксе есть фраза о том, что Фрэнк с хозяином быстро становятся новыми героями светской Москвы. Для меня образы этих новых героев довольно четкие. Они успешные, нежадные, любящие комфорт и веселый отдых. Им нравится быть в центре внимания и тратить деньги», — поделился Домбровский.

Фрэнк с хозяином получают удовольствие от жизни, но важно отметить, что они этого заслужили, подчеркнул рассказчик. «И хозяин, и Фрэнк сами добились всего, что имеют. Они имеют право так жить», — объяснил он.

Ранее россияне перечислили любимые в СССР мультфильмы. Первое место досталось «Ну, погоди!».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.