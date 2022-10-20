В сети появился мультфильм о новых героях светской Москвы

О появившемся в сети мультфильме о новых героях светской Москвы «Мосленте» рассказал его создатель Михаил Домбровский. Прототипами главных персонажей истории под названием «Пес с Чистых. Путь к мечте» стали старший сын автора и его питомец по кличке Фрэнк.

«В комиксе есть фраза о том, что Фрэнк с хозяином быстро становятся новыми героями светской Москвы. Для меня образы этих новых героев довольно четкие. Они успешные, нежадные, любящие комфорт и веселый отдых. Им нравится быть в центре внимания и тратить деньги», — поделился Домбровский.

Фрэнк с хозяином получают удовольствие от жизни, но важно отметить, что они этого заслужили, подчеркнул рассказчик. «И хозяин, и Фрэнк сами добились всего, что имеют. Они имеют право так жить», — объяснил он.

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