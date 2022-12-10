Волочкова намекнула на новые отношения с мужчиной в костюме Деда Мороза

«Этот Дед Мороз оказался самым счастливым и, верю, судьбоносным в моей жизни! Я была в таком восторге от эмоций!» — поделилась Волочкова.

46-летняя артистка сообщила, что сначала подумала, что мужчина был приглашенным актером, однако позже оказалось, что он несколько раз искал с ней встречи и даже посещал ее концерты для этого.

«Что, опять? Очередной возлюбленный!», «Настя, зачем вы все время пытаетесь доказать всем, что вас все любят и одаривают?», «А тут Дед Мороз, ну не отказывать же», «Ну все, вот и жених. Очередная любовь», — прокомментировали юзеры.

Ранее актер Никита Джигурда изъявил желание войти в «гарем» балерины Анастасии Волочковой. Шоумен заявил, что такая женщина достойна иметь возле себя множество мужчин.