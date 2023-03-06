Финансовый консультант разъяснила новые правила оплаты труда

Новые правила оплаты труда, вступившие в силу 1 января, разъяснила в интервью «Мосленте» сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. Она уточнила, что с начала года в России появился новый порядок исчисления НДФЛ и в конце января, во время выплат авансовой части, россияне стали испытывать трудности.

«Если раньше налог высчитывали в конце месяца, то сейчас это необходимо делать с каждого полученного дохода. Это приводит к тому, что на руки сотрудник получает разные суммы аванса и оставшейся части зарплаты: бухгалтерии приходится приспосабливаться и пересчитывать», — объяснила специалист. При этом она подчеркнула, что общий размер самой зарплаты не меняется.

Заработок сотрудника будет выплачиваться два раза в месяц: за периоды с 1 по 15 число и с 15 по до конца месяца. Если дата выплаты по каким-то причинам смещается, то и НДФЛ будет автоматически пересчитываться. Если у компании нет возможности перейти на аванс по расчету (выплаты сдельные и показатели для расчетов обрабатываются раз в месяц), то аванс можно рассчитывать исходя из минимального размера оклада или часовой тарифной ставки.

Например, у сотрудника минимальный оклад 20 тысяч рублей. В месяц он отработает 21 день. Значит, 20 тысяч нужно поделить на 21. В результате получается примерно 952,3 рубля. В первой половине месяца он отработает 10 дней. Значит, 952,3 нужно умножить на 10. Получается округленная сумма в размере 9523 рубля. Из нужно вычесть 13 процентов НДФЛ. Получается 8285 рублей. Эту сумму сотрудник и будет получать в день аванса, разъяснила Волкова. Оставшаяся часть высчитывается по той же формуле.

Чтобы избежать ситуации, когда человек может остаться без финансов, следует уже сейчас откладывать деньги для создания подушки безопасности. С ее помощью в дальнейшем можно будет закрыть текущие обязательства.

«Но если вы были к такому не готовы, то прямо сейчас нужно начать вести бюджет и с каждого поступления средств откладывать 10 процентов. Далее займитесь изучением грамотной экономии и подумайте, какие есть возможности для оптимизации расходов, чтобы нестабильные выплаты или перемены в их размере не привели к кассовым разрывам и затруднительным ситуациям», — добила Волкова.

Эксперт подчеркнула, что полная зависимость от выплачиваемой суммы свидетельствует о финансовой неграмотности, с которой необходимо работать.

Ранее россиянам дали советы по оптимизации бюджета: как перестать жить «от зарплаты до зарплаты» рассказала эксперт в области маркетинга, бизнес-наставник и консультант по продажам Анастасия Любарская.