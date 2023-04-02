Москвичи оценили новый магазин на месте H&M на Тверской улице

Жители Москвы в комментариях под публикацией в Telegram-канале «Москва Live» оценили новый магазин, открывшийся на месте флагманского H&M на Тверской улице в центре города. Многие дали положительную оценку бренду Gloria Jeans, чей магазин теперь работает на месте торговой точки ушедшего из страны шведского бренда H&M.

«Люблю распродажи в GJ. Все вещи почти своим детям с их рождения там беру», «Удивительно, но в GJ последние годы качество в разы лучше "одноразовых постираек" из H&M. Не улавливаю хейта», «Детские вещи очень классные. Стильные и качественные. В H&M такого не было», «Футболки в основном хлам в "Глории", но джинсы по качеству нормальные. Получше, чем в H&M», — прокомментировали подписчики канала.

Ранее стало известно, что на месте закрывшихся магазинов бренда H&M, ушедшего с российского рынка, в торговых центрах Vegas откроются финские универмаги «Стокманн».