10:12, 23 марта 2023
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Раскрыт бренд магазина на месте H&M в торговых центрах Vegas
На месте магазинов H&M в торговых центрах Vegas на МКАД откроется «Стокманн».
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
На месте закрывшихся магазинов шведского бренда H&M, ушедшего с российского рынка, в торговых центрах Vegas на МКАД откроются финские универмаги «Стокманн», сообщили РИА Новости представители торговых комплексов Crocus Group.
По имеющейся информации, двухэтажные магазины «Стокманн» откроются на месте точек бренда H&M: в торгово-развлекательном комплексе «Vegas Крокус Сити» в апреле, а в ТРК «Vegas Кунцево» — в мае.
Ранее стало известно, что на месте флагмана H&M в центре Москвы начнет работу магазин отечественной одежды Gloria Jeans.