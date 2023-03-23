Раскрыт бренд магазина на месте H&M в торговых центрах Vegas

На месте закрывшихся магазинов шведского бренда H&M, ушедшего с российского рынка, в торговых центрах Vegas на МКАД откроются финские универмаги «Стокманн», сообщили РИА Новости представители торговых комплексов Crocus Group.

По имеющейся информации, двухэтажные магазины «Стокманн» откроются на месте точек бренда H&M: в торгово-развлекательном комплексе «Vegas Крокус Сити» в апреле, а в ТРК «Vegas Кунцево» — в мае.

Ранее стало известно, что на месте флагмана H&M в центре Москвы начнет работу магазин отечественной одежды Gloria Jeans.