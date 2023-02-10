Россияне раскритиковали новый образ Филиппа Киркорова

Новый образ 55-летнего певца Филиппа Киркорова раскритиковали пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Поводом для дискуссии в комментариях стала видеозапись, которую артист опубликовал на личной странице.

Киркоров выложил в сеть фрагмент клипа к новой песне «Если ты уйдешь». На кадрах видео запечатлен певец, его лицо показано крупном планом через мокрое стекло. Артист продемонстрировал новый образ: на глаза он надел голубые линзы, а на голову — парик с белыми волосами до плеч, уложенными легкими волнами.

«Сначала подумал [певица Ирина] Аллегрова, потом пригляделся — [музыкант Игорь] Николаев, и только потом понял, что это [певица] Алла Борисовна [Пугачева]», «Бородатая женщина? Где-то я уже это видела», «Я подумал, что это Пугачева», «Это [телеведущая Ольга] Бузова?», «Ты в роли Бабы Яги?», «Думала, что это [австрийский дрэг-квин] Кончита Вурст», «Это что за [рок-певец] Игорь Тальков?», «Аллегрова бороду отрастила», — написали пользователи сети.

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