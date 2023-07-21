Новый образ Филиппа Киркорова восхитил россиян

Россиян восхитил новый образ певца Филиппа Киркорова. Фото, на котором он изображен с короткой стрижкой и в очках с прозрачными стеклами, артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке Киркоров позирует в пиджаке от японского дизайнера Едзи Ямамото. Брови артиста уложены, борода подстрижена, а короткие волосы выкрашены в белый цвет.

«Образ отличный. Моложе лет на двадцать», «Убрался возраст, теперь непонятно, сколько лет», «Брутальный красавчик», «Респект стилисту», — прокомментировали публикацию поклонники певца.

Ранее пользователи сети раскритиковали образ Киркорова. На опубликованном фото он позирует в длинном халате и тунике с бело-голубым узором.