Образ Филиппа Киркорова раскритиковали пользователи сети

Внешний вид певца Филиппа Киркорова на одном из мероприятий в Москве раскритиковали пользователи сети. Снимок, на котором запечатлен яркий образ артиста, опубликовала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото Киркоров позирует в длинном халате и тунике с бело-голубым узором. На поясе наряда виден логотип D&G. Образ певец дополнил белыми сандалиями и соломенной шляпой. Волочкова надела белый комбинезон, туфли на шпильках и дополнила лук массивными серьгами.

«Голубой павлин и синяя балерина», «Старость никого не щадит», «Роскошные колхозники», — написали комментаторы. Однако некоторые отметили, что звезды хорошо смотрятся вместе.

Ранее Киркоров появился на публике, надев футболку бренда Dolce&Gabbana с изображением иконы Богоматери. Подписчики раскритиковали наряд артиста и обвинили его в кощунстве.