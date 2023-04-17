Россияне оценили новый образ певицы Валерии

Певица Валерия опубликовала фотографию в парике с красными волосами. В запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), россияне оценили новый образ артистки.

Знаменитость выложила в сеть снимок, сделанный во время съемок популярного шоу. На фотографии она изображена в черном блестящем платье. Свой образ Валерия дополнила различными аксессуарами: подвесками, кольцами, поясом, прозрачными перчатками. При этом на ней был парик: волосы длиной по лопатки, челка, насыщенный темно-красный цвет.

«Валерия, вам не идет такой цвет волос», «Да, красный ей отвратительно», «Ариэль», «Что за карнавал?», «Белый цвет волос лучше», «Очень старит этот цвет», «Не хочется вас видеть в парике такого цвета, вам некрасиво», — негативно отнеслись к новому образу юзеры.

«Валерия, я вас помню с таким цветом волос, когда у вас была короткая стрижка, и вы пели песню "Самолет", но с этим цветом вы совсем другая», «А мне нравится», «Валерию не узнала, но ей все идет», «Я в восторге от этого образа», «Красивая Валерия, как всегда», «Цвет волос огонь», «Вот кому Русалочку играть», «Вам парик очень идет», «Какой необычный для вас образ. Класс», — прокомментировали поклонники.

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