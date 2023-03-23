Пригожин призвал бывших коллег молиться на Валерию

Российский продюсер Иосиф Пригожин призвал бывших коллег молить на его жену, певицу Валерию. В интервью «Мосленте» он пояснил, чтобы если бы не ее добрый нрав, он бы на многих подал в суд.

«Если бы не она и ее доброта, я бы их замучил в юридическом смысле. До смерти бы по судам затаскал. Благодаря Лере я какие-то вещи просто отпустил и забыл», — сказал продюсер.

По его словам, он никогда не перекладывал неудачи и скандалы, связанные с работой, на свою семью, что позволяет ему сохранять счастливый брак.

Ранее Валерия и Пригожин поделились секретом крепких романтических отношений. «Секрет в двустороннем движении. Уступать друг другу — единственный способ сохранить отношения», — заявил продюсер.