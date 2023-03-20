Экс-солистка «Серебра» показала новый подмосковный дом за 300 миллионов рублей

Новый загородный дом площадью примерно в 600 квадратных метров показала в YouTube-интервью журналистке Лауре Джугелии экс-солистка «Серебра» Ольга Серябкина. Певица с мужем и сыном переехали в двухэтажный подмосковный особняк перед Новым годом.

В доме находятся четыре спальни, гардеробная, гостиная, столовая и кухня. На территории коттеджа есть бассейн и сауна. Интерьер выполнен в светлых тонах, в помещениях минимум мебели. «Мы живем здесь третий месяц. Это реально серьезная покупка», — отметила певица. По ее словам, они супругом долго искали подходящее жилье.

Ранее стало известно, что общая стоимость коттеджа составила 300 миллионов рублей, а приобрел его муж артистки, бизнесмен Георгий Начкебия. Дом четы находится в элитном поселке в Подмосковье.