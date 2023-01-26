Раскрыта стоимость нового особняка Ольги Серябкиной в Подмосковье

Стоимость нового особняка российской певицы, экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной в Подмосковье раскрыл Super.ru. Стало известно, что общая стоимость коттеджа составила 300 миллионов рублей, а приобрел его муж артистки, бизнесмен Георгий Начкебия.

«Теперь семья Серябкиной обитает в роскошном доме общей площадью 550 квадратных метров (без учета террас) с прилегающим к нему участком аж в 22 сотки. Новое гнездышко семейства находится в элитном поселке в 20 километрах от Москвы», — рассказали журналисты.

Внутри расположены четыре спальни, камин, бассейн, зона СПА и другие помещения. Дизайн выполнен в минималистичном стиле с использованием натуральных материалов. Сама Серябкина отмечает, что сохранение минимализма дается ей нелегко — в доме много разноцветных игрушек ее маленького ребенка.

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