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Нутрициолог раскрыла способ сохранить фигуру после застолий

Нутрициолог раскрыла способ сохранить фигуру после застолий
Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Способ сохранить фигуру после застолий на майских праздниках раскрыла «Мосленте» диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова.

Богданова порекомендовала не сочетать традиционный праздничный шашлык с крахмалистыми овощами, приготовленными на гриле и маринованными в масле — кабачками, картофелем и баклажанами. Их диетолог посоветовала заменить овощной нарезкой, к примеру, огурцами и помидорами. Другими полезными гарнирами на праздничном столе нутрициолог назвала зеленую гречку и свежие фрукты.

Эксперт поделилась еще одним полезным лайфхаком для талии — выпить теплый стакан воды до начала застолья. Это обеспечит работу пищеварения и благотворно повлияет на организм.

Ранее нутрициолог Екатерина Маркова рассказала, чем опасны разгрузочные дни, к которым многие прибегают после продолжительных застолий.

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