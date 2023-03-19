Нутрициолог перечислила продукты для сохранения молодости

Если человек в большом количестве ест богатую простыми сахарами пищу, нарушается обмен веществ. Происходит гипоксия, гибнут клетки. С возрастом в организме накапливается слишком много продуктов гликации. Наступает интоксикация, что ведет к развитию различных заболеваний. Чтобы замедлить процесс гликации, достаточно поменять рацион. Нутрициолог призвала есть больше пряностей, зелени, перца и грибов.

Розмариновая кислота

Базилик, мелисса, розмарин, майоран, шалфей, тимьян, мята содержат розмариновую кислоту. Она улучшает метаболизм жиров, способствует снижению массы тела, оказывает противотромбозное, противовоспалительное, антиоксидантное, иммуномодулирующее, антидепрессантное, противовирусное, дегликирующее и антибактериальное действие.

Каротиноиды

Это продукты с высоким содержанием витамина А, который дарит коже внутреннее свечение. К ним относятся оранжевые фрукты и овощи, зелень, дыня, красный перец.

Калий

Минерал помогает избавиться от отеков и токсинов, нормализует водно-солевой баланс. Он содержится в томатах, арбузах, красном перце, грейпфруте.

Витамины группы В

Эти микронутриенты незаменимы для регенерации клеток, ускорения обменных процессов. Биотин (В7) присутствует в авокадо и яичных желтках, В8 — в бобовых, спарже, рибофлавин (В2) — в миндале, свекле, грибах.

Витамины С и Е

Это мощные антиоксиданты, которые способствуют выработке коллагена и ускоряют восстановление клеток. Витамин С есть в шиповнике, черной смородине, цитрусовых, киви, шпинате, зеленом перце, дыне. Витамин Е — в семенах, орехах, авокадо.

Также, по мнению Конюховой, в меню обязательно должен присутствовать белок (рыба, морепродукты, мясо). Несколько раз в месяц рекомендуется есть субпродукты (почки, печень, мозги, сердце), а также включать в рацион качественные жиры: яйца, авокадо, жирные сорта рыбы, баранину, сливочное, топленое масло.