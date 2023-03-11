Диетолог Гинзбург посоветовал женщинам эффективный способ замедлить старение

Эффективный способ замедлить старение посоветовал женщинам в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. По словам специалиста, большое влияние на их красоту, продолжительность молодости и ощущение счастья оказывает железо.

«Чтобы женщине быть железно здоровой, ей необходимо железо. Большинство представительниц прекрасного пола живут с дефицитом этого элемента. Дефицит железа ускоряет старение женщины, лишает ее молодости, здоровья и красоты. Но его нехватку не всегда бывает просто установить. Общий анализ крови зачастую не дает необходимой информации», — заявил специалист.

По этой причине женщинам важно регулярно сдавать анализ на ферритин. Врачи также могут предложить проверить сывороточное железо, но этот анализ крайне неточный, на него лучше не соглашаться, отметил диетолог.

«Ферритин — это та форма, в которой железо находится в сыворотке, это как бы «депо» железа в организме. Норма ферритина: 20-200. Насторожиться нужно, когда показатель ферритина ниже 30», — объяснил Гинзбург.

По словам эксперта, многие думают, что стоит бить тревогу только в случае железодефицитной анемии. Однако в большом количестве случаев дефицит железа не проявляется анемией. Анемия может появиться позже, и чтобы до нее не доводить, нужно сдавать анализы и обращать внимание на внешние симптомы.