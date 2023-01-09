Люди
02:27, 09 января 2023
1 мин.

Нутрициолог оценил пользу консервированной рыбы

Нутрициолог оценил пользу консервированной рыбы
Фото: Ignat Kushanrev / Unsplash

Пользу консервированной рыбы в интервью «Москве 24» оценил диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бобунов. Эксперт предупредил, что чаще всего в таких продуктах высокое содержание соли.

«В целом вместо того, чтобы купить какой-нибудь вредный фастфуд, гораздо лучше съесть рыбу из банки», — отметил он.

В консервированной рыбной продукции, по его словам, содержится белок, жиры и множество полезных элементов, которые могут сохраняться в рыбе при консервации. Это йод, кальций, калий, фосфор, железо, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

Бобунов рекомендует выбирать продукцию в собственном соку, в составе которой только рыба, соль и вода. От консервов в масле и томатном соусе эксперт рекомендует отказаться.

Ранее продукты, которые могут помочь справиться с симптомами изжоги, назвала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.