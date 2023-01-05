Город
21:00, 05 января 2023
1 мин.

Диетолог назвала помогающие при изжоге продукты

Диетолог назвала помогающие при изжоге продукты
Фото: Margarita Zueva / Unplash

Продукты, которые могут помочь справиться с симптомами изжоги «Мосленте» назвала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

«С изжогой помогают справиться продукты, обладающие обволакивающим действием, к ним относятся геркулесовая каша и отвар из семени льна», — сообщила специалист. Она предупредила, что при принимать соду при таком недуге категорически запрещено.

Врач рассказала, что постоянная изжога может свидетельствовать о гастрите, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язве и даже об онкологическом заболевании. Кроме того, дискомфорт и жжение могут появляться из-за лишнего веса, переедания на ночь, приема жирной пищи натощак, например, орехов. В этом случае нужно не избавляться от изжоги, а исключить факторы, провоцирующие ее возникновения. При регулярной или частой изжоге необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Тихомирова.

Ранее доктор Мясников перечислил правила приема препаратов от изжоги.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.