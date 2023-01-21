Пластический хирург объяснила нюансы выбора имплантов для увеличения груди

Нюансы выбора имплантов для увеличения груди объяснила в беседе с «Мослентой» пластический хирург столичной клиники «Семейная» Зайнаб Рабаданова.

«На первичной консультации каждую пациентку волнует самый важный вопрос: какой имплант выбрать? Здесь наши клиентки делятся на два лагеря: охотницы за пышным бюстом и желающие естественную грудь небольшого размера. На предоперационной консультации хирург использует специальные накладки (сайзеры). Они примерно демонстрируют будущую форму и объем груди и облегчают вопрос выбора», — рассказала специалист.

Очень часто мнения пациентки и хирурга могут расходиться: клиенты опираются на собстенное видение и желание, а врачи учитывают индивидуальные параметры и особенности конкретной женщины, отметила Рабаданова.