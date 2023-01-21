Пластический хирург объяснила нюансы выбора имплантов для увеличения груди
Нюансы выбора имплантов для увеличения груди объяснила в беседе с «Мослентой» пластический хирург столичной клиники «Семейная» Зайнаб Рабаданова.
«На первичной консультации каждую пациентку волнует самый важный вопрос: какой имплант выбрать? Здесь наши клиентки делятся на два лагеря: охотницы за пышным бюстом и желающие естественную грудь небольшого размера. На предоперационной консультации хирург использует специальные накладки (сайзеры). Они примерно демонстрируют будущую форму и объем груди и облегчают вопрос выбора», — рассказала специалист.
Очень часто мнения пациентки и хирурга могут расходиться: клиенты опираются на собстенное видение и желание, а врачи учитывают индивидуальные параметры и особенности конкретной женщины, отметила Рабаданова.
«При подборе имплантов должны учитываться следующие параметры: объем молочных желез, птоз (опущение груди по причине утраты упругости и эластичности), ширина грудной клетки (для обладательниц широкой грудной клетки тяжелее добиться желаемого межгрудного расстояния), фигура (грудь должна выглядеть гармонично) и рост пациентки», — рассказала врач.
Зайнаб Рабаданова
Нередко женщины обращаются к хирургу с уже сформированным запросом на желание круглых или анатомических имплантов, отметила собеседница «Мосленты».
«Окончательное решение по выбору размера всегда остается за пациенткой, но стоит помнить, что лучше всего в этом вопросе разбираются хирурги, которые имеют определенный опыт работы, знают обо всех нюансах», — подчеркнула Рабаданова.
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