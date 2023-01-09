Хирург назвала распространенные у российских звезд операции

Распространенные у российских звезд пластические операции назвала StarHit хирург Надежда Петраш. В пример она привела жену рэпера Джигана Оксану Самойлову и экс-возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову.

«Однозначно можно сказать, что обе регулярно прибегают к коррекции губ филлерами на основе гиалуроновой кислоты в технике "плоский бант". Также с помощью филлеров были скорректированы углы челюсти, подбородок и скуловая зона», — заявила врач. Она отметила, что Решетова и Самойлова также наверняка увеличивали грудь, делали эндоскопический лифтинг лба и регулярно прибегают к инъекциям ботокса.

Кроме того, Петраш предположила, что супруга Джигана делала ринопластику — операцию по изменению формы носа. «При этом заметно, что нос слегка асимметричный — это либо следствие неудачной хирургической коррекции носа, либо особенности строения этого органа», — добавила хирург.

Ранее стоимость самой сложной пластической операции в столичных клиниках раскрыл пластический хирург Паруйр Минасян. По его словам, за уменьшение груди придется отдать до 500 тысяч рублей.