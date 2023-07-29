14:52, 29 июля 2023
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52-летняя Лера Кудрявцева опубликовала нюдсы из бассейна
52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева снялась обнаженной в бассейне Сен-Тропе.
Кадр: @leratv
Нюдсы из бассейна опубликовала телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). 52-летняя звезда снялась обнаженной в бассейне во время отдыха на французском курорте Сен-Тропе.
На кадрах Кудрявцева ныряет в бассейн, демонстрируя подписчикам голые ягодицы. На звезде также отсутствует верхняя часть купальника.
Ранее откровенными кадрами с пляжа поделился певец Прохор Шаляпин, отправившийся отдыхать на Мальдивы. Он показал ягодицы на побережье Индийского океана.