52-летняя Лера Кудрявцева опубликовала нюдсы из бассейна

Нюдсы из бассейна опубликовала телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). 52-летняя звезда снялась обнаженной в бассейне во время отдыха на французском курорте Сен-Тропе.