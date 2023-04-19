Москвичи высказались о частоте проведения ремонта в квартире

О частоте проведения ремонта в квартире высказались жители столицы в опросе «Мосленты». Около трети респондентов (30 процентов) признались, что не занимались отделкой жилья уже более 15 лет.

При этом у 20 процентов с момента последнего ремонта прошло около года. 22 процента москвичей проводили ремонт около пяти лет назад, 28 процентов — более десяти лет назад.

Ранее была названа средняя стоимость ремонта в московской квартире. Стало известно, что «цена вопроса» может достичь 1,6 миллиона рублей.