Названа средняя стоимость ремонта в московской квартире

При этом в среднем москвичи готовы потратить на ремонт не более 1,3 миллиона рублей. По России этот показатель ниже — один миллион рублей.

Так, на косметический ремонт россияне готовы потратить 706 тысяч рублей, а на капитальный — 1,1 миллиона рублей. Средняя планируемая сумма кредита на эти цели в новостройке — 1,13 миллиона рублей, рассказали эксперты.

Ранее стало известно, что спрос на покупку квартир без ремонта в Москве упал в пять раз.