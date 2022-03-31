Ресторатор заявил о дефиците русского фастфуда в Москве

Бизнесмен, ресторатор, владелец сети премиальных суши Space Sushi (бывшие Ninja Sushi в Москве) Василий Коржов рассказал о перспективах общепита с русской кухней в столице. Об этом он поговорил с «Мослентой».

Коржов заявил: при том, что в Москве работает множество ресторанов с отечественной кухней, имеется дефицит кафе с русским фастфудом. «Нужно учитывать, что наладить быстрое приготовление блюд русской кухни несложно. Сложнее выстроить маркетинг, при котором будет все слаженно работать, начиная с поставок, заканчивая самими продуктами и их хранением. За 5-10 минут вполне можно приготовить простые отечественные блюда, имея доступные рецепты приготовления щей или окрошек», — отметил эксперт.

По словам ресторатора, спрос среди молодежи на привычную с детства еду может быть не таким высоким. Поэтому Коржов предложил делать то, что уже прижилось — к примеру, бургеры и картошку, но адаптировав позиции меню под отечественные реалии.

«Вполне реально заменить ушедшие из России всем полюбившиеся компании с фастфудом. Конечно, в начале пути цены будут выше в связи со сложившейся ситуацией, но и качество продуктов будет соответствующим, такие блюда не будут вредны для организма. Наши бренды только начали активно развиваться, но уже есть хорошие результаты, появляются достойные отечественные бизнесы», — заключил спикер. По его оценкам, создание тренда на русскую еду займет примерно пару лет.

Ранее ресторатор допустил более высокий ценник у российских аналогов «Макдоналдса».