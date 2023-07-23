Анастасия Макеева рассказала о проведенном на полях детстве

О проведенном на полях детстве рассказала в беседе с «Мослентой» российская актриса театра, кино и дубляжа, певица, фотомодель и телеведущая Анастасия Макеева. Она отметила, что много лет прожила у бабушек, имевших свои хозяйства.

«Когда я приехала в Москву, сразу почувствовала нехватку природы, и тогда папа подарил мне дачу. Собственными силами мне было трудно заниматься дачным хозяйством, и на восемь лет я ее забросила. А во время пандемии стала проводить там много времени. Сейчас на даче живут родители моего мужа Романа», — рассказала она.

Артистка добавила, что на участке стоит небольшой дачный дом, рядом с ним березовая роща. Все постройки Макеева облицевала различными оттенками серо-белого цвета, стилизовав их под эти деревья.

Ранее актриса Макеева призналась, что плакала из-за съемок в фильме «Всадник по имени Смерть».