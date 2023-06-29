Сергей Мазаев поделился воспоминаниями о детстве во дворе Владимира Высоцкого

Воспоминаниями о своем детстве поделился с «Мослентой» певец, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Он объяснил свои редкие прогулки во дворе в юные годы отсутствием времени.

«Я родился в доме 126 по 1-й Мещанской улице. Сейчас там совсем другой адрес — это дом 76 по проспекту Мира. Найти его просто: он последний справа перед Рижской эстакадой», — рассказал артист. Он отметил, что в том же доме жили музыкант Владимир Высоцкий, актер Евгений Стеблов и актер-карлик Валерий Светлов.

По воспоминаниям Мазаева, двор был небольшой, но очень уютный. Его семья жила на первом этаже.

«Жизнь дворовая на меня особого влияния оказать не успела. Да и большой компании у нас там не сложилось. Сколько нас там было? Четыре пацана всего. Впрочем, я не старался избегать улицы, просто обстоятельства складывались не в ее пользу», — заявил собеседник «Мосленты».

Артист пояснил, что в шесть лет мама отдала его на занятия фигурным катанием, а со второго класса он начал заниматься плаванием, поэтому времени на прогулки практически не осталось.

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