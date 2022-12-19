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19:08, 19 декабря 2022
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Стало известно о состоянии госпитализированной дочери солиста группы «На-На»

Стало известно о состоянии госпитализированной дочери солиста группы «На-На»
Фото: Telegram-канал «Mash»

О состоянии госпитализированной 22-летней дочери Алены рассказал телеканалу «360» солист группы «На-На» Владимир Политов. Накануне девушка попала в больницу в тяжелом состоянии.

«Чувствует себя нормально, пришла в себя», — сообщил артист. Политов добавил, что едет навещать Алену и уже разговаривал с ней по телефону. Причину госпитализации дочери певец не уточнил.

Ранее стало известно, что Политова была доставлена в реанимацию одной из московских больниц. По данным Telegram-канала Mash, девушка отравилась.

Ранее дочь популярной актрисы Ларисы Гузеевой рассказала подписчикам, что прошла гормональную терапию и курс лечения антидепрессантами. Девушка решила рассказать об этом в сети, объяснив свое душевное состояние, из-за которого она набрала лишний вес.

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