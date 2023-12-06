Стало известно о доходах столичных диджеев

Бывшая телеведущая выпусков новостей, ставшая диджеем в беседе с «Мослентой» рассказала о своих доходах.

По словам Агаты, в среднем за одно гастрольное выступление она зарабатывает 80 тысяч рублей. Однажды з двухчасовой сет она получила 150 тысяч рублей. «Столько, сколько в диджеинге, я не зарабатывала нигде и никогда», — призналась собеседница.

Она также отмела, что сейчас у нее появился ребенок, поэтому в месяц она берет не больше трех выступлений. Однако до беременности выступления у диджейского пульта были регулярными. При этом большая часть работы приходилась именно на субботу и воскресенье, а будние дни были выходными.

Ранее экс-ведущая популярного телеканала раскрыла сложности своей работы.