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05:26, 18 декабря 2022
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Писатель высказался о любви петербуржцев противопоставлять себя москвичам

Писатель высказался о любви петербуржцев противопоставлять себя москвичам
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

О любви петербуржцев противопоставлять себя москвичам в интервью «Москвич Mag» высказался известный писатель и литературовед, доктор филологических наук Евгений Водолазкин. Он считает это неправильным.

«Петербуржцы считают москвичей чуть более энергичными, чем это допустимо, себя же — более внутренними и менее деловыми. Впрочем, поскольку общих истин не существует, характеристику можно давать только конкретному человек», — отметил он.

Писатель добавил, что при этом самых больших романтиков он видел именно в Москве. Сам Водолазкин считает, что в столице проще и быстрее решается почти все, а в Санкт-Петербурге над ситуацией «будут думать не один месяц, а потом все-таки откажутся от принятия решения».

Ранее положительные и раздражающие качества москвичей назвал известный музыкант, участник советской рок-группы «Секрет» Максим Леонидов.

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