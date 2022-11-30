Люди
02:34, 30 ноября 2022
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Известный музыкант назвал раздражающие качества москвичей

Известный музыкант назвал раздражающие качества москвичей
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Положительные и раздражающие качества москвичей назвал в беседе с «Москвич Mag» известный музыкант, участник советской рок-группы «Секрет» Максим Леонидов.

«То, что раздражает в Москве — торжественность и вечная спешка москвичей. Местные жители все время куда-то бегут», — поделился своими впечатлениями артист.

При этом Леонидов отметил, что считает москвича «эталоном интеллигентного человека» и желает видеть таких людей по всей стране. В самом городе его привлекают спокойные районы: бульвары и тихие арбатские переулки.

Ранее молодая актриса назвала москвичей наглыми. «Главное отличие москвичей от жителей других городов в наглости, находчивости и суровом взгляде», — заявила она.

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