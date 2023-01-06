Коуч высказалась о необходимости исполнения детских желаний

О необходимости исполнения детских желаний высказалась в беседе с «Мослентой» предприниматель, трансформационный лидер, коуч Любовь Миляева. Она рекомендовала избавиться от собственных проекций и ориентироваться на реальные потребности ребенка.

«Порой родители хотят дать детям то, чего у них самих не было в детстве. Это прекрасный порыв, но он не всегда работает. Если, например, у папы или мамы не хватало игрушек, а у малыша они в избытке, он перестает их ценить. Как бы мы ни любили своих детей, нужно дать понять, что не все их желания будут исполняться здесь и сейчас. Иногда для этого приходится прикладывать усилия. Ведь чем больше труда и времени вкладывается в достижение цели, тем больше ценится результат», — сказала эксперт.

Однако и полностью игнорировать эмоции и желания детей также неправильно, отметила Миляева. Например, при выборе будущей профессии родители навязывают свое мнение подросткам. Если ребенок противостоит уговорам, он может отстраниться от родителей, а если согласится с советом старших, со временем может разочароваться в профессии и будет с негативом вспоминать и принятие решения, и обучение.

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