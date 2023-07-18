Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями банков

О новой схеме мошенничества с фейковыми приложениями банков предупредил россиян в интервью РБК эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин. По его словам, так злоумышленники маскируют программы удаленного доступа.

Ссылки на приложения, названия и иконки которых сопоставимы с реальными, распространяются через мессенджеры. В переписке с людьми аферисты представляются сотрудниками службы поддержки и просят скачать якобы новое приложение банка. Так преступники получают доступ к управлению устройством жертвы, ее онлайн-банкингу и крадут деньги.

По словам специалиста, на территории страны было пресечено уже несколько сотен таких атак на личные данные клиентов кредитных организаций.

Ранее Центробанк раскрыл новую схему мошенничества с приглашением на личный прием в кредитную организацию.