Раскрыта новая схема мошенничества с приглашением в банк

Новую схему мошенничества с приглашением на личный прием в банк раскрыл Центробанк (ЦБ) в своем Telegram-канале. Злоумышленники отправляют на электронную почту жертвы сообщения с предложением посетить отделение банка.

ЦБ перечислил основные уловки мошенников: в послании указывается имя и отчество получателя, время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания. С помощью подмены электронного адреса аферисты используют домен cbr.ru. После отправки письма с потенциальной жертвой связываются, пытаясь выманить данные банковской карты или уговорить перевести средства.

«Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Помните, что Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием», — уточнили в ЦБ. При малейших сомнениях гражданам порекомендовали обращаться в контактный центр Банка России или по номеру, указанному на оборотной стороне карты.

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