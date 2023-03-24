Раскрыта схема мошенничества со взломом личных кабинетов в онлайн-магазинах. Сбер предупредил россиян, что аферисты пытаются выманить деньги под предлогом «возврата средств по ошибке».

Стало известно, что с пользователями, которые недавно получили заказ из онлайн-магазинов, связываются лжесотрудники торговых площадок. Они убеждают россиян в необходимости возврата денег за покупку и просят снова перевести средства, предоставляя свои реквизиты. Однако осуществляют «возврат» сами мошенники: они взламывают личные кабинеты юзеров, а потом просят перечислить деньги на свои счета.

Чтобы не попасть на уловки злоумышленников, граждан призвали не вступать в диалог с неизвестными, а связаться с представителями торговой сети самостоятельно по номеру на официальном сайте. Кроме того, для защиты от взлома важно создавать сложные пароли и пользоваться двухфакторной идентификацией.

Ранее мошенники из-за «денежной реформы» забрали у пенсионерки два миллиона рублей.