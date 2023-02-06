Вирусолог предупредил россиян о новой волне коронавируса

О новой волне коронавируса предупредил россиян в беседе с URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. Он отметил, что в нашей стране в среднем между волнами COVID-19 проходит от четырех до семи месяцев.

«Ровно в соответствии с этой закономерностью у нас сейчас начался рост, и он отчетливый. Я думаю, что мы сейчас выходим на седьмую волну ковида. Я не жду отличий от того, что было в последний раз, а это было на уровне 40-50 тысяч заболевших в день», — сказал вирусолог.

По словам специалиста, предыдущие волны, когда главенствовали штаммы дельта и омикрон, отличались рекордным показателями заболеваемости и низкой летальностью. Тогда многие россияне перенесли болезнь и прошли вакцинацию, что привело к снижению летальности и тяжести COVID-19, а также к закрытию специальных госпиталей. Но сейчас, возможно, какие-то из них придется вернуть, предположил профессор.

Ранее в Подмосковье установлен антирекорд по количеству заболевших СOVID-19. Так, по состоянию на 2 февраля 2023 года в Московской области за сутки появилось 369 заболевших. Показатели, превышающие это количество, в последний раз были зафиксированы 15 октября.