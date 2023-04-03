В Роспотребнадзоре предупредили о новом переносимом клещами вирусе

Ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора заявили об обнаружении в России опасного для человека вируса Хасеки, передает «Газета.ру».

По имеющейся информации, новый вирус переносится клещами и по своим свойствам похож на обнаруженный ранее вирус Bole 4. Впервые вирусом Хасеки заразились несколько человек во Владивостоке еще в 2011-2012 годах, однако тогда причину заболевания определить не удалось.

Среди основных симптомов заболевания были высокая температура, которая держалась от трех до пяти дней, и поражение легких. Спустя несколько лет выяснилось, что заболевание передается человеку в основном от клещей. Сейчас случаи заражения Хасеки зафиксированы более чем в двух регионах России.

Ранее вирусолог Альтштейн предупредил о начале активности клещей в апреле.