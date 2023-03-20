Яна Рудковская высказалась о питании после 40 лет

Об отказе от диет заявила в беседе с MK.RU продюсер Яна Рудковская. Знаменитость высказала мнение, что режим питания с серьезными ограничениями может быть вреден для здоровья после 40 лет.

По мнению 48-летней Рудковской, голодания и всевозможные запреты в рационе в зрелом возрасте действуют в ущерб здоровью. Она уточнила, что придерживается режима правильного питания.

Поддерживать фигуру бизнесвумен позволяет активный образ жизни: она предпочитает кататься на коньках и заниматься спортом в свое удовольствие.

Ранее Малышева раскрыла опасность популярной диеты.