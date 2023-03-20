10:17, 20 марта 2023
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Яна Рудковская высказалась о питании после 40 лет
Продюсер Яна Рудковская заявила об отказе от диет.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Об отказе от диет заявила в беседе с MK.RU продюсер Яна Рудковская. Знаменитость высказала мнение, что режим питания с серьезными ограничениями может быть вреден для здоровья после 40 лет.
По мнению 48-летней Рудковской, голодания и всевозможные запреты в рационе в зрелом возрасте действуют в ущерб здоровью. Она уточнила, что придерживается режима правильного питания.
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