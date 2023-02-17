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20:00, 17 февраля 2023
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Малышева раскрыла опасность популярной диеты

Малышева раскрыла опасность популярной диеты
Фото: unsplash

Опасность популярной диеты раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов.

«Худшими диетами мира названы безглютеновая диета, диета Дюкана и кетодиета», — заявила Малышева.

Продеус объяснил, что кетодиета, предусматривающая употребление большого количества жиров и белка и исключающая углеводы, не дает быстрого снижения веса. А полученный при соблюдении такого питания результат в случае отказа от ограничений фактически сразу исчезает. Кардиолог Гандельман отметил, что большое количество жиров в ежедневном рационе поднимает уровень холестерина.

«Соответственно, увеличивается риск развития атеросклероза», — уточнил он.

Малышева и Коновалов добавили, что при таком питании отсутствует грубая клетчатка, грубое волокно, нужное организму, что повышает риск развития рака.

Ранее о влиянии дефицита витамина D на настроение рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, в некоторых случаях это может спровоцировать депрессию.

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