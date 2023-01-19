Диетолог Гинзбург рассказал о «подвохах» интервального голодания

«Подвохи» интервального голодания перечислил в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» популярный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Специалист также рассказал о его положительном влиянии на организм человека.

«Сразу скажу, на голодание это мало похоже. Речь идет о пищевом окне, то есть о времени суток, когда мы можем принимать пищу. Если это окно сократить, к примеру, до восьми часов, возникает ряд очень интересных оздоровительных эффектов. Например, повышается чувствительность тканей к инсулину, появляется тенденция к нормализации липидного состава, улучшается метаболизм глюкозы и управление сахарным диабетом второго типа, если он имеется», — поделился врач.

Эта норма интересна тем, что по большому счету не важно, что именно человек ест в эти восемь часов, отметил он. Но не все здесь настолько позитивно, есть и «подвохи», продолжил Гинзбург.

«В частности, норма интервального голодания далеко не всеми легко и комфортно переносится. Имеются данные, что у некоторых (особенно пожилых) людей интервальное голодание может усиливать проявления саркопении — потери скелетной мышечной массы и функции мышц. Человек начинает ощущать, что силы уходят, его мышцы уже не способны выдерживать ту нагрузку, которая еще недавно казалась адекватной», — рассказал диетолог. Врач добавил, что не всегда интервальное голодание позволяет добиться стойкого снижения избыточного веса.

Гинзбург назвал и положительные стороны интервального голодания. «Когда мы не едим, мы побуждаем организм расходовать ранее накопленные запасы, подчищать накопленный в клетках белок и разрушенные органоиды, которые мешают жить клеткам. Запускается такое явление как аутофагия, способствующая долголетию. Также интервальное голодание способствует восстановлению метаболической пластичности», — заявил он.

К интервальному голоданию, по словам эксперта, следует переходить постепенно, сокращая ото дня ко дню продолжительность пищевого окна. Желательно сочетать его с противовоспалительной диетой. Лучше всего применять интервальное голодание короткими курсами — например, питаться по этой системе неделю в месяц или пару дней в неделю, заключил врач.

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