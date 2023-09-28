Дочь известного актера рассказала о поклонницах своего отца

О поклонницах своего именитого отца, известного актера Владимира Коренева, рассказала в беседе с «Мослентой» театральная актриса Ирина Коренева.

Артистка уточнила, что роль Ихтиандра принесла ее папе мгновенную славу. По ее словам, толпы поклонниц она не видела, но обе ее няни были именно из числа тех женщин, которые восхищались игрой Коренева.

«Они появились в жизни нашей семьи еще до моего рождения, а потом плавно перешли в разряд моих любимых нянь», — пояснила актриса.

Ранее Наталья Бондарчук раскрыла отношение к поклонникам своей матери.